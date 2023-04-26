Примаков не исключил, что пожар в Российском центре на Кипре признают терактом

Евгений Примаков Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что на данный момент проводится проверка записей с камер видеонаблюдения проводится после пожара в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии.

По его словам, произошедшие признают терактом, если подтвердиться сообщение о том, что в здание бросили коктейль Молотова.

«Естественно, мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи смотрим, все полиции передадим». Мы не знаем точно, был ли это «коктейль Молотова». Если подтвердится, что это «коктейль Молотова», это типичный теракт», - приводит РИА Новости слова главы Россотрудничества.

Примаков также обратил внимание на то, что в РЦНК на Кипре ране также происходили инциденты, выразив надежду, что всех злоумышленников найдут.

Напомним, сегодня, 26 апреля, загорелся РЦНК. Как сообщали очевидцы, пожар произошел после того, как неизвестные бросили в здание центра коктейли Молотова.