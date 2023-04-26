Анна Бондаревская. Фото: пресс-служба Большого театра

Умерла Анна Бондаревская, солистка оперной труппы Большого театра. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как стало известно, оперная певица умерла в день своего 35-летнего юбилея - 22 апреля. Причина смерти артистки неизвестна.

В Большом театре Бондаревская была солисткой работала с 2016 по 2021 год. Она исполняла партии Лауры («Иоланта»), Леля («Снегурочка»), Марины Мнишек («Борис Годунов»), Дуняши («Царская невеста»), Маленькой разбойницы («История Кая и Герды») и другие.

Ранее стало известно о смерти актера из «Реальных пацанов» Василия Масалитина. Смерть наступила во время операции на ноге, при этом с момента трагедии прошло уже больше двух месяцев. Актеру было всего 32 года, на здоровье не жаловался, а значит, не исключена врачебная ошибка.