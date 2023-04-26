Зеленский в разговоре Си Цзиньпином исключил достижение мира путем территориальных компромиссов

Зеленский заявил, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время состоявшегося накануне телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалось урегулирование украинского конфликта, отметив, что считает неприемлемым установление мира путем территориальных компромиссов.

«Не может быть мира за счет территориальных компромиссов … Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», - заявил украинский президент после разговора с китайским лидером.

Напомним, телефонный разговор между украинским президентом и лидером КНР состоялся сегодня, 26 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся разговор, отметила усилия Пекина по налаживанию переговорного процесса по украинскому конфликту, однако заявила, что Киев, выдвигая свои ультиматумы, продемонстрировал неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса.