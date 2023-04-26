ВЦИОМ: 84% россиян доверяют обществу «Знание», ставшему самой востребованной просветительской площадкой страны

Более 46 тысяч человек за два года посетили федеральный Просветительский марафон. Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва».

Российское общество «Знание» стало самой востребованной просветительской площадкой страны: ему доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое организация провела совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди детей и молодежи этот показатель еще выше: просветительской организации доверяют 87% школьников и 89% студентов.

«Российскому обществу «Знание» удалось стать востребованной просветительской площадкой, которой доверяют и лекторы, и молодые люди, - прокомментировал итоги исследования генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. - Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знания», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на Общество «Знание» большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество».

Просветительский марафон Общества «Знание» уже стал одним из самых популярных образовательных мероприятий России. После того, как в конце 2021 года в эфир вышли первые два марафона, о них знали более 30% участников опроса. Сейчас эта цифра достигла уже 45%.

По мнению представителей организации, итоги опроса отражают колоссальный запрос молодежи на достоверные знания. Участниками мероприятий общества «Знание» стали более 50 миллионов человек, в том числе и из новых территорий России. Более 46 тысяч человек за два года посетили федеральный Просветительский марафон. С момента появления платформы было создано 750 часов просветительского контента, набравшего более 600 миллионов просмотров. Своим успехом контент во многом обязан спикерам: в работе общества «Знание» принимают участие лучшие эксперты – выдающиеся ученые, политики, деятели культуры, общественные активисты не только российского, но и мирового масштаба. За два года своими знаниями в рамках марафона поделились 630 знаменитых лекторов.

Узнать много новой информации можно прямо сейчас: с 24 по 26 апреля проходит федеральный Просветительский марафон Знание. В пяти его студиях одновременно выступают известные спикеры. Следить за мероприятиями марафона можно в прямом эфире на сайте, в соцсети ВКонтакте, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от Сбера.