Глава Мурманской области Чибис: пилотам упавшего самолета МиГ-31 не потребовалась госпитализация

Пилотам упавшего самолета МиГ-31 не потребовалась госпитализация. Фото: кадр из видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с падением истребителя МиГ-31. По его словам, летчиков, управлявших самолетов, осмотрели врачи, госпитализация им не потребовалась.

«Летчики найдены. Осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, им даже не потребовалась госпитализация», - заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что из-за крушения истребителя не было нанесено никакого время инфраструктуре, а летчиков, управлявших самолетом, назвал героями.

«Они отводили этот самолет от населенного пункта, с чем успешно справились», - отметил Чибис.

Напомним, 26 апреля истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области, по предварительным данным, из-за возгорания на борту. Сообщалось также, что, скорее всего, самолет упал в озеро.

В Минобороны России уточнили, что истребитель упал в безлюдной местности, а летчики катапультировались, после чего их эвакуировали при помощи вертолета поисково-спасательной службы.