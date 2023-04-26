Врач рассказал, на чем часто экономят в стоматологических клиниках Фото: Shutterstock

В стоматологических клиниках часто экономят на препаратах для медицинской гигиены полости рта, а также на коронках и запчастях для имплантов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал стоматолог-терапевт и советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич.

Также в клиниках часто пытаются сэкономить на оборудовании и технике для лечения кист, периодонтитов и каналов зубов.

Ну а если же человек хочет сэкономить на услугах стоматолога, то обычно прибегает к народным средством, но стоит понимать, что некоторые из них могут не только не дать результата, но и усугубить ситуацию.

Один из самых популярных мифов — отбеливание зубов содой, но на самом деле такой способ может снять вместе с налетом и эмаль, а после этого налет будет еще проще налипать на неровности и трещины. Об этом рассказали «360» со слов стоматолога Екатерины Довгаль.

И пусть лечение зубов — не самый доступный процесс, но существуют способы сгладить серьезные траты. Россияне могут получить налоговый вычет за лечение. Об этом рассказала «Известиям» адвокат Юлия Кремер.

Существует два таких способа оформления — через налоговую или работодателя. На данный момент максимальная сумма налогового вычета — 120 тысяч рублей, а с 2024 года эта цифра вырастет до 150 тысяч.