Экс-советник ЦРУ Рикардс: США сами стали для себя злейшими врагами из-за политики санкций Фото: REUTERS

США стали сами себе злейшими врагами из-за действующей санкционной политики, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс, пишет The Daily Reckoning.

По мнению Рикардса, ведение финансовой войны Вашингтоном против своих конкурентов сделало из доллара оружие и заставило многие государства задуматься об отказе от проведения сделок в валюте США.

"Санкции не повлияют на Россию, она не изменит своего поведения в украинском конфликте, поэтому США больше сами страдают от собственных ограничительных мер", - утверждает Рикардс.

Кроме того, экс-советник ЦРУ считает, что ответственность за экономические проблемы США лежит не на России. Также он отметил высокий уровень подготовки Москвы к экономическому противостоянию с Западом. Только с 2009 по 2022 год запас золота в России вырос с 600 тонн до трех тысяч тонн. Посему у Вашингтона все меньше времени и способов прекратить дедолларизацию мировой экономики.

Ранее китайский телеканал CCTV также говорил о том, что американская валютная система оказалась под угрозой из-за ускорения процесса дедолларизации. Доллар теряет свою незаменимость, и другие страны сокращают его использование.