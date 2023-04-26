Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-31 в Мурманской области 26 апреля 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Предварительной причиной падения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Мурманской области в районе Мончегорска могла стать неисправность двигателя. Это произошло во время выполнения планового учебного полета. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Произошло крушение истребителя 26 апреля 2023 года в 12 километрах от Мончегорска рядом с дачным поселком Риж-Губа. Летчики успели катапультироваться, а для их эвакуации привлекли вертолет поисково-спасательной службы.

Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что летчики упавшего истребителя уводили его от города, поступив, как настоящие герои. Его слова привели на своем сайте RT.

При этом истребитель не нанес никакого ущерба инфраструктуре, а самих летчиков осмотрели медики и им даже не потребовалась госпитализация. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.