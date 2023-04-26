Пресс-секретарь Зеленского: мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров во время эфира на телеканале "Рада".

"Во время разговора прошел обмен мнениями. Глава КНР лично представил китайский мирный план, а Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть общие точки соприкосновения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог", — сказал Никифоров.

Кроме того, по его словам, Украина осознает, что это первый состоявшийся серьезный диалог после длительного перерыва. От него не ждали каких-либо определенных договоренностей. Также Никифоров добавил, что оценивать разговор пока рано, поскольку "это была ознакомительная лекция, за которую не ставят оценки".

Напомним, 26 апреля китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявило в среду, 26 апреля, Центральное телевидение Китая. Зеленский в своем Twitter назвал состоявшийся телефонный разговор долгим и содержательным.

Стоит отметить, что Москва видит усилия Пекина по налаживанию переговорного процесса по украинскому конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя состоявшийся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.