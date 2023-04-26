Экс-разведчик США Риттер заявил, что украинское правительство не доживет до конца конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что правительство Украины не будет существовать к тому моменту, когда закончится конфликт.

Экс-разведчик поделился таким мнением в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty, отвечая на вопрос о том, сохранят ли крупные международные инвестиционные компании подряды на восстановление Украины после завершения конфликта.

Он пояснил, что украинское правительство не будет существовать к тому моменту, а «российское руководство не возьмет на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет».

Как писал сайт KP.RU, ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасен для всего мира, а его планы по захвату Крыма в целях «установления порядка в международных отношениях» свидетельствует о том, что он «выжил из ума».

Экс-разведчик также призвал США прекратить поддерживать Зеленского, так как тот «способствует уничтожению» Украины и делает все для того, чтобы «приблизить конец света».