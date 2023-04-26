Рогов заявил о переброске украинских войск в Запорожскую область Фото: Александр КОЦ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 26 апреля, заявил, что украинские власти отдали приказ начать переброску войск на подконтрольную им часть территории в Запорожской области из центральных регионов страны.

По его словам, войска будут переброшены в том числе из Полтавской и Черкасской областей.

«Хотя совсем недавно приоритет отдавался бригадам из западноукраинских регионов, прежде всего из Галиции», - сообщил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что до конца этой недели в Запорожскую область должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.

Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что порядка 62,5% региона находятся под контролем российских войск. Балицкий добавил, что обстановку в области можно характеризовать как «затишье». Врио губернатора также отметил важность областного центра, который еще предстоит освободить российским войскам.

Как ранее писал сайт KP.RU, 26 апреля Минобороны в очередной сводке проинформировало об уничтожении до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Основные бои продолжаются в Артемовске, где штурмовые отряды России продолжают уничтожение украинских подразделений.