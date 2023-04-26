Подоляк обвинил политику США и стран Запада в утрате Украиной ядерного оружия Фото: REUTERS

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что политика Соединенных штатов и нескольких западных стран, которые вынудили Киев отказаться от ядерного оружия, якобы привела к текущему конфликту на Украине. Об этом Подоляк написал в Twitter.

"К сожалению, Америка вместе с несколькими странами Запада подтолкнули Украину к отказу от ядерного и другого вооружения с целью обеспечить гарантию безопасности и стабильности в стране", - заявил он.

По мнению Подоляка, на данный момент единственным возможным способом обеспечить мир в Европе является вступление Украины в НАТО.

Ранее Подоляк заявил, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Такая позиция советника главы офиса Зеленского попадает под уголовное преследование, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Подоляк забыл, что на этих территориях прошли референдумы, отметил эксперт.