Новым командующим миротворцами России в Карабахе стал генерал-полковник Александр Ленцо

С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ. Ранее российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков. "С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов", - говорится в сообщении. Фото: Александр КОЦ

Новым главнокомандующим российскими миротворцами в Карабахе стал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов. Об этом сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ.

"С 25 апреля 2023 года командующим миротворческим контингентом России назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов", - говорится в сообщении.

Судя по информации в бюллетене, на 30 наблюдательных постах российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролирует соблюдение режима по прекращению огня. За минувшие сутки никаких нарушений, связанных с соблюдением режима, зафиксировано не было.

Стоит отметить, что до Александра Ленцова миротворческим контингентом России в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

26 апреля на заседании Совет Федерации одобрил закон, который разрешает всем военным, прошедшим специальную подготовку, принимать участие в миротворческой деятельности.