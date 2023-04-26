Пентагон: Украина получила почти все обещанное ей вооружение от западных стран Фото: REUTERS

Украина получила практически все обещанное ей вооружение от стран Запада, заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

По словам Каволи, более 98% единиц боевой техники, обещанных ранее Киеву, уже поставлены.

Кроме того военачальник заявил, что Киев вовремя получит все оружие, необходимое ему для контрнаступления.

"Мы поговорили с коллегами из Украины о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили необходимые им материальные средства и будем продолжать поставки для поддержания их операций", - приводит слова Каволи ТАСС.

Кроме того, Вооруженные силы Украины получили от стран - членов Североатлантического альянса шесть танков Leopard и 24 танка Т-72. Они были поставлены через Румынию в Одесскую область для доукомплектования танкового батальона бригады Украины.