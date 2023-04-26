Умер Владимир Борисов, народный артист России

Актер Владимир Борисов. Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького @ Вконтакте

В Самаре на 76-м году жизни скончался народный артист России Владимир Борисов. О его смерти сообщили в Самарском академическом театре драмы им. Горького.

По информации театра, Владимир Борисов родился в Москве, там же он закончил знаменитое «Щепкинское» училище. В труппе самарского театра драмы Владимир Борисов начал работать в 1974 году и продолжил на протяжении всей оставшейся жизни.

Владимир Владимирович известен по ролям в различных советских кинолентах, среди которых «Вечный зов», «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган» и многие другие. Артист является лауреатом Государственной премии РСФСР.

Гражданская панихида состоится 28 апреля в Самаре с 10:30 до 12:30 в академическом театре драмы им. М. Горького. Владимир Владимирович будет похоронен на Городском кладбище.

26 апреля также стало известно о смерти Анны Бондаревской, солистки оперной труппы Большого театра. Она скончалась в день своего 35-летнего юбилея - 22 апреля. Причина смерти артистки неизвестна.