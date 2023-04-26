В Бразилии суд приостановил работу мессенджера Telegram из-за неполноты предоставленных полиции данных Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Бразилии суд решил приостановить работу мессенджера Telegram из-за неполноты данных, предоставленных полиции. Об этом сообщает новостной портал G1 со ссылкой на правоохранителей.

"Мессенджер Telegram не предоставил полных данных федеральной полиции о неонацистских группах", - сообщает СМИ.

В связи с этим суд постановил удалить это приложение операторам связи и магазинам незамедлительно. Также на компанию наложили штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

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