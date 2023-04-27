Министр экономики Масса: Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях Фото: REUTERS

Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, об этом в соцсети сообщил министр экономики страны Серхио Масса.

«Мы активируем своп с Китаем... что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», - написал Масса.

Министр подчеркнул, что такие меры дают больше защищённости резервам.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страны БРИКС должны использовать в торговле альтернативные доллару валюты.

В качестве альтернативы бразильский лидер предложил использовать во взаиморасчетах национальные валюты.

21 марта на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что в торговле между Россией и Китаем все большую роль играют национальные валюты, две трети товарооборота осуществляются в рублях и юанях.

Российский лидер отметил, что Москва поддерживает использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.