Рамзан Кадыров: Бойцы личного состава ОМОН «Ахмат-1» отправились в зону спецоперации Фото: пресс-служба Росгвардии

Бойцы личного состава ОМОН «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чечне отправились в зону спецоперации на замену боевых товарищей, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Личный состав ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике отправился на замену своих боевых товарищей в зону проведения СВО», - написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в составе подразделения находятся опытные воины.

«Многие из них ранее... принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса», -отметил Рамзан Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, 23 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону спецоперации на Украине отправились бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

Он отметил, что фонд Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел на нужды подразделения 14 «Уралов» и 10 «Патриотов», а бойцы подразделения отправились в зону СВО в отличном настроении и с четкими намерениями.

Ранее стало известно, что командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вывез в госпиталь пятерых бойцов, которые после 120-часового боя смогли выйти из окружения живыми.

Апты Алаудинов заявил, что на командира (позывной «Малой») этого разведывательного-штурмового отряда готовится представление на присвоение высшей государственной награды - звания Героя России.