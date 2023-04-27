Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут наступать из-за нехватки дальнобойных ракет и оружия Фото: REUTERS

ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров, об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад», - сообщил Соскин.

По его словам, надо обязательно ракеты, бьющие на 150 километров.

«Должны быть соответствующие средства. Если их нет, то как наступать?», - вопрошает эксперт.

Как писал сайт KP.RU, 12 апреля премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда будет к нему полностью готов.

Чиновник подчеркивал, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на сто и даже больше процентов готовым к этому, отметив, что контрнаступление может начаться летом.

По словам Шмыгаля, для подобной готовности Киеву нужны в большем числе артиллерия и боеприпасы, а также ракет средней и большой дальности.

25 апреля военкор КП.РУ Александр Коц написал, что главного направления удара у Киева нет. Есть план на каждое из направлений. И в зависимости от результатов будут оперировать резервами. Если где-то будет получаться продавливать, назовут это главным ударом, а остальные - отвлекающими.