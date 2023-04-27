Палата представителей США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга Фото: REUTERS

Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, стало известно из трансляции итогов голосования.

Документ поддержали 217 конгрессменов, при этом 215 членов палаты представителей выступили против.

Далее законопроект поступит на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

Как писал сайт KP.RU, 22 апреля госдолг США достиг нового потолка. В случае если политики не договорятся о повышении его уровня, США грозит дефолт.

Это означает, что исполнение статей бюджета будет приостановлено, прекратится выплата зарплат бюджетникам, включая военных, сотрудники государственных учреждений не будут выходить на работу.

Республиканцы готовы позволить увеличение госдолга на 1,5 триллиона долларов, обуславливая это введением режима экономии.

12 апреля МВФ спрогнозировал, что государственный долг США в 2023 году продолжит расти.

В докладе указывалось, что госдолг США в 2023 увеличится до 122,2% ВВП страны, а в следующем году – до 125,8%.