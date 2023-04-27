Конгресс США предложил не допустить возможность применения ИИ ядерного оружия Фото: pixabay.com

В конгресс США внесен на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом. Проекте документа опубликован одним из его соавторов демократом от штата Калифорния Тедом Лью.

«Технологии искусственного интеллекта развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. Хотя все мы пытаемся совладать с темпами, с которыми развивается ИИ, его будущее и его роль в обществе остаются неясными», - подчеркнул Лью.

По его словам, законопроект гарантирует, что «независимо от того, что произойдет в будущем, именно человек, а не робот, будет контролировать использование ядерного оружия».

«ИИ никогда не сможет заменить человеческое суждение, когда речь заходит о применении ядерного оружия», - отметил конгрессмен.

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля стало известно, что в Роскомнадзоре обсуждается перспектива использования искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией в интернете. ИИ сможет выявлять дипфейки, определять контекст происходящего на видео и даже проверять факты.

Подчеркивалось, что борьба с дезинформацией - одна из важнейших задач для России и бороться с фейками без помощи искусственного интеллекта уже невозможно. Реализовать же подобный проект планируется через 3-5 лет.

Ранее «Комсомолка» простым языком объясняла, что же такое искусственный интеллект. Впервые про искусственный интеллект (ИИ) ученые заговорили еще в начале 40-х годов прошлого века.

В публикации отмечалось, что увидеть или почувствовать искусственный интеллект нельзя. Это программа, которая принимает последовательность данных и анализирует.

«Искусственный интеллект в широком понимании — набор методов и моделей, получающий данные и делающий определенный вывод на их основе», - говорилось в статье.

По сути ИИ — это программа, как какой-нибудь пресловутый редактор текстов. Но отличается тем, что она может обучаться.