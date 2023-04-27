WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах Фото: Иван МАКЕЕВ

В WhatsApp добавлена возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, об этом сообщили в блоге мессенджера.

В результате улучшения пользователь сможет привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырех телефонов также, как выполняется привязка в веб-версии и в клиенте для компьютера.

Отмечалось, что при этом пользователь также получит возможность переключиться между смартфонами, не выходя из аккаунта.

Скоро данное обновление станет доступно по всему миру вместе с усовершенствованным способом привязки девайсов, при котором сканирование QR-кода будет необязательным.

Как писал сайт KP.RU, в Бразилии суд решил приостановить работу мессенджера Telegram из-за неполноты данных, предоставленных полиции.

В связи с этим суд постановил удалить это приложение операторам связи и магазинам незамедлительно. Также на компанию наложили штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

Ранее стало известно, что пропускная способность в каналах связи с популярными сервисами возросла – на 45% в соцсети VK и на 40% Telegram.

Это позволило сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах.