Постпред Польши при ООН Щерский пожаловался на невозможность исключения России из организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался в эфире радиостанции Polskie Radio на неспособность исключить Россию из организации.

«Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования в нем. Это обусловлено законом (организации — прим.)», - сказал Щерский.

Он отметил, чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации объединенных наций, а для этого необходимо единодушие.

«Сегодня для такого решения «нет большинства», - заявил польский постпред.

При этом Щерский призвал изменить существующий «мировой порядок».

Как писал сайт KP.RU, Россия с 1 апреля 2023 года на месяц стала председателем Совета безопасности ООН.

24 апреля глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Мария Захарова уточнила, что Лавров будет председательствовать в заседании Совета Безопасности ООН.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ОНН, которое проходит в Нью-Йорке под его председательством, выразил мнение, что ОНН и требования ее Устава представляют угрозу амбициям США.

25 апреля Сергей Лавров заявил, что западным странам пора отчитаться перед Генеральной Ассамблеей ООН за невыполнение принятых Советом Безопасности ОНН резолюций.