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НовостиПолитика27 апреля 2023 1:24

Постпред Польши при ООН Щерский пожаловался на невозможность исключения России из организации

По его словам, для этого нужно изменить Устав ООН
Сергей ГАПЧУК
Постпред Польши при ООН Щерский пожаловался на невозможность исключения России из организации

Постпред Польши при ООН Щерский пожаловался на невозможность исключения России из организации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался в эфире радиостанции Polskie Radio на неспособность исключить Россию из организации.

«Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования в нем. Это обусловлено законом (организации — прим.)», - сказал Щерский.

Он отметил, чтобы это изменить, необходимо изменить Устав Организации объединенных наций, а для этого необходимо единодушие.

«Сегодня для такого решения «нет большинства», - заявил польский постпред.

При этом Щерский призвал изменить существующий «мировой порядок».

Как писал сайт KP.RU, Россия с 1 апреля 2023 года на месяц стала председателем Совета безопасности ООН.

24 апреля глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Мария Захарова уточнила, что Лавров будет председательствовать в заседании Совета Безопасности ООН.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ОНН, которое проходит в Нью-Йорке под его председательством, выразил мнение, что ОНН и требования ее Устава представляют угрозу амбициям США.

25 апреля Сергей Лавров заявил, что западным странам пора отчитаться перед Генеральной Ассамблеей ООН за невыполнение принятых Советом Безопасности ОНН резолюций.