Российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям ВСУ Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям ВСУ, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«Огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 - по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 - по артиллерийским подразделениям противника», - сказал Савчук.

Офицер добавил, что на Краснолиманском направлении разведка вскрыла позиции двух подразделений ВСУ. Ударами авиации противник понес потери в личном составе и технике.

«Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА типа «Фурия» и «Лелека-100», - подчеркнул Савчук.

Как писал сайт KP.RU, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы личного состава ОМОН «Ахмат-1» управления Росгвардии по региону отправились в зону спецоперации. Он подчеркнул, что в составе подразделения находятся опытные воины.

«Многие из них ранее... принимали непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса», -отметил Рамзан Кадыров.

В тоже время экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров.

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад», - сообщил он.