Расчеты российских ЗРК «Бук» отразили три удара РСЗО HIMARS на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Расчеты ЗРК «Бук» группировки «Восток» отразили на Запорожском направлении три удара американских РСЗО HIMARS ВСУ, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На запорожском направлении отражены три ракетных удара из реактивных систем залпового огня HIMARS», - заявил Гордеев.

Офицер отметил, что расчетами ЗРК «Бук» были уничтожены девять реактивных снарядов.

Кроме того, в районе Новомихайловки комплексом артразведки «Зоопарк» обнаружили минометный расчет противника, который был уничтожен САУ «Гиацинт».

Как писал сайт KP.RU, российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям ВСУ.

Отмечалось, что огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 - по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 - по артиллерийским подразделениям противника.

Кроме того, на Краснолиманском направлении разведка вскрыла позиции двух подразделений ВСУ. Ударами авиации противник понес потери в личном составе и технике.

Также российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА типа «Фурия» и «Лелека-100».