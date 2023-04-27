Юрист Виноградов: Из-за ошибки в расчетах пенсия может оказаться слишком маленькой Фото: Shutterstock

Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, об этом сообщил агентству «Прайм» член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Виноградов отметил, что виноват в этом может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника.

По его словам, если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны.

Декан добавил, что бывают и технические ошибки в документах.

«Чтобы такого не произошло, нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки», - порекомендовал Виноградов.

Как писал сайт KP.RU, традиционная индексация, которая каждый год проводится с 1 апреля. Социальные пенсии выросли на 3,3%.

В июне 2022 года социальные пенсии «вне плана» поднимали на 10%. В целом за год получается + 13,6%. По данным Росстата официальная инфляция составила 11,9%.

Уточнялось, что повышение социальных пенсий затронет более 4 миллионов человек. В среднем по стране социальная пенсия по старости после индексации вырастет до 7 153 рублей.

Подчеркивалось, что если размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума, то полагается доплата. Прожиточный минимум для пенсионеров в среднем по стране - 12 363 рубля.