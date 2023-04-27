Что произошло в ночь на 27 апреля

Юрист Виноградов: Из-за ошибки в расчетах пенсия может оказаться слишком маленькой Фото: Shutterstock

Пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах, об этом сообщил юрист Вадим Виноградов. Виноват в этом может быть работодатель, не плативший взносы за сотрудника.

По его словам, если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны.

Виноградов добавил, что бывают и технические ошибки в документах.

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