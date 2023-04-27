В Вашингтоне предложили подход для разрешения конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне предположили, что для разрешения конфликта на Украине необходимо дать России то, чего она хочет — роль одного из пяти «мировых жандармов». Такое предположение опубликовали в журнале The American Conservative со слов историка Джорджа Либмэна.

— Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство – царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов, — предположил историк Либмэн.

Поскольку благодаря системе, зародившейся в годы Второй Мировой войны, был именно «союз» пяти государств постоянных членов Совбеза ООН, который и смог обеспечить столетнее отсутствие крупных конфликтов в Европе.

Все варианты урегулирования должны предполагать полный отказ от санкций на любой экспорт, поскольку они уже давно показали свою неэффективность в отношении Северной Кореи, Кубы и Ирана. Именно к такому выводу и пришел историк.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинское правительство к разрешению конфликта станет нелегитимным. Оно уже перестанет существовать в нынешнем формате.