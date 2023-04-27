Сторона обвинения: враги США могут предоставить убежище Джеку Тейшейре в обмен на информацию в случае его побега

Джек Тейшейра раскрыл сотни секретных документов Пентагона Фото: REUTERS

Государственные обвинители по делу об утечке секретных данных Пентагона заявили о недопустимости выхода Джека Тейшейры из-под ареста в связи с тем, что противники США могут предоставить ему убежище в обмен на секретную информацию.

“У него был и может оставаться доступ к скоплению секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств, которые могут предложить ему убежище или попытаться способствовать его спасению из Соединенных Штатов”, – говорится в докладе гособвинения.

Также в документе отмечено, что Тейшейра принял серьезные меры, направленные на то, чтобы не позволить американским властям установить полный объем рассекреченных данных и тех, кто ей обладает.

Сайт KP.RU рассказывал об авторе самой крупной утечки информации десятилетия в США. 21-летний летчик Нацгвардии США Джек Тейшейра просто хотел впечатлить правдой друзей-подростков и раскрыт сотни секретных Документов Пентагона, раскрывших сотни секретов, от брешей в украинской ПВО до особенностей того, как Штаты шпионят за своими союзниками.

В Пентагоне признали, что данная утечка нанесла серьезный удар по национальной безопасности США, а американские эксперты считают, что она может серьезно снизить качество разведки США и угрожает возможному контрнаступлению ВСУ.