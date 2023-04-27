Медик Катулин: военнослужащие в зоне спецоперации в половине случаев погибают не от угрожающих жизни ран

Концерн "Калашников" активно участвует в подготовке медиков, работающих в зоне СВО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководитель учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин сообщил, что военнослужащие в зоне спецоперации на Украине в половине случаев погибают от не угрожающих жизни ранений.

“Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений”, – рассказал Катулин в интервью агентству РИА Новости.

Эксперт отметил, что специалисты “Калашникова” вместе с подготовленными ими инструкторами работают в зоне спецоперации и активно участвуют в решении данной проблемы. Катулин отметил, что видны позитивные изменения в этом вопросе.

Сайт KP.RU рассказывал о подвигах медиков, участвующих в зоне спецоперации. Они не только оказывают помощь раненым, но и могут перебить целую диверсионную группу противника. Также недавно военный медик Александр Лищук провел уникальную операцию по извлечению пули из сердца воина, который был ранен на передовой украинским снайпером.