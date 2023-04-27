Владимир Рогов рассказал о тактике ВСУ перед контрнаступлением Фото: Александр КОЦ

Перед контрнаступлением основных сил, украинские войска решили подготовить целую серию различных отвлекающих маневров. Об этом рассказали РИА Новости со слов главы Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

— ВСУ готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области. У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта, — рассказал Рогов.

Он добавил, что в качестве отвлекающих маневров ВСУ будут делать ставку на разведку боем, для чего они планируют использовать малочисленные диверсионно-разведывательные и десантные группы. Именно они будут переправиться через Днепр в Херсонской области.

Вторым направлением может стать Каховское водохранилище в районе Энергодара.

Ранее KP.RU рассказывал, что украинские войска могут попасть в окружение в случае контрнаступления. Киеву стоит готовиться к провалу вместе со всеми партнерами, либо к тому, что успехи могут быть малозначительными.