Марочко: ВСУ прячут тела убитых бойцов и наемников в подвалах Артемовска, чтобы скрыть реальные потери

Украинская армия прячет тела своих убитых бойцов и наемников в подвалах Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие украинской армии прячут тела своих убитых бойцов и наемников в подвалах западной части Артемовска.

“В западной части города Артемовск украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наемников не эвакуируют приблизительно с начала недели”, – заявил эксперт агентству РИА Новости.

Напомним, ранее Марочко сообщал, что украинская армия за неделю теряет до четырех тысяч бойцов, но официальные власти Украины скрывают это и почти всех записывают в пропавших без вести.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов Артемовска, сколько процентов города контролирует украинская армия и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.