Марочко сообщил об обнаружении группы иностранных наемников на границе России и Харьковской области

Группа иностранных наемников обнаружена на границе с Россией Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об обнаружении на границе России и Харьковской области группы из примерно 100 иностранных наемников. Наемники общаются между собой в основном на английском, но есть и часть говорящих по-польски.

“В Харьковской области в одном из населенных пунктов, граничащих с территорией РФ, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек. Все одеты в единообразную военную форму западного образца, имеют при себе стрелковое оружие натовского образца - М-16. Также у каждого имеется при себе объемный вещевой рюкзак”, – сообщил полковник, ссылаясь на источники в российской разведке.

Напомним, иностранные наемники находятся в зоне конфликта с самого начала спецоперации на Украине. В МИД РФ сообщали, что Киев привлек к апрелю 2022 года около 7 тысяч наемников из 63 стран. В Кремле отмечали, что иностранные наемники не изменят ход и итог спецоперации на Украине, но могут привести к затягиванию конфликта.