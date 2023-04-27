Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил сделать дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе ветераны Великой Отечественной войны по поручению губернатора Сергея Цивилева получат к 9 мая праздничные выплаты. Из регионального бюджета им перечислят по 5 тысяч рублей. Эта сумма станет дополнением к федеральной выплате в 10 тысяч рублей, которая по указу президента РФ Владимира Путина ежегодно начисляется ветеранам ко Дню Победы.

«Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Сейчас в Кузбассе живут 4058 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них в регионе предусмотрен широкий круг льгот: бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное зубопротезирование, ежемесячная частичная компенсация квартплаты и услуг ЖКХ, пенсия Кузбасса и другие.