Экс-премьер Словакии не поддерживают позицию нынешних властей по поддержке Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности отказаться от военной помощи Киева в случае возможного возвращение на пост премьера страны. Фицо отметил, что в этом случае сможет наложить вето на санкционную политику Запада против России.

“Я не хочу поставлять смертоносное оружие Украине просто ради хорошего образа среди западных стран. У нас есть право иметь собственное мнение”, – сказал лидер словацкой партии Smer.

Также он отметил, что вероятное вступление Украины в военный блок НАТО угрожает мировой безопасности и является “огромной чепухой”. По мнению Фицо, конфликт нужно скорейшим образом урегулировать дипломатическим путем.

“Принятие Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны, поэтому у нас с этим серьезные проблемы”, – считает политик.

Напомним, недопущение вступления Киева в НАТО является одной из причин проведения спецоперации на Украине. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, вступления Украины в Североатлантический военный блок создало бы серьезную угрозу безопасности России, а заявления Генсека организации Йенса Столтенберга о готовности принять Киев в альянс подтвердили правильность решения Владимира Путина о проведении СВО.