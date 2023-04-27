Минобороны Польши сообщило об обнаружении неопознанного военного объекта на северо-западе страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро в четверг, 27 апреля, заявил об обнаружении на территории республики обломков неопознаного военно-воздушного объекта.

Польский генпрокурор сообщил, что «по делу о фрагментах военно-воздушного объекта, найденных в лесу в десятке километров от Быдгоща» были начаты разбирательства, которые ведет венный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры Польши.

Кроме того, Зёбро отметил, что на месте происшествия работают военные специалисты, правоохранительные органы, жандармерия, а также представители службы военной контрразведки.

По данным радиостанции RMF, речь идет об обломках ракеты класса «воздух - земля».

Напомним, в ноябре прошлого года в Польше обнаружили обломки ракет - элементы С-300 воздушных сил Украины (ВСУ).