Российские силы взяли под огневой контроль последний путь логистики ВСУ в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под огневой контроль последнего пути логистики ВСУ в Артемовске, проходящего по трассе около Хромово.

“Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться”, – сообщил Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Сайт KP.RU приводил слова одного из плененных бойцов украинской армии. По его словам, подразделения ВСУ почти остались без поддержки и просто не могут продолжать бои, поэтому сдаются российским штурмовым отрядам в плен.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал, как российские силы проводят решающий штурм Артемовска, сколько территорий города осталось под контролем ВСУ и как “оборона противника трещит по швам” из-за огневого контроля путей снабжения украинской армии.