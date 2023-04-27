В США заметили тревожную деталь в разговоре Си Цзиньпина с Зеленским Фото: REUTERS

В США заметили одну тревожную деталь в разговоре главы Китая Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. Тревожными стали слова о том, что китайский лидер заявил, что не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Об этом пишет газета The Washington Post.

В этих словах Си Цзиньпина усмотрели завуалированный удар по США.

Кроме того, Китай выступил с предложением урегулирования ситуации на Украине, которая состоит из 12 пунктов. Зеленский отказался исключать роль Пекина в качестве посредника, поскольку Украина нуждается в торговых партнерах в мире.

В материале также отметили, что Китай — вторая экономика мира и если США с партнерами не смогут предоставить Киеву альтернативу, то у Украины не будет выбора, кроме как пойти на сделку с Китаем.

Ранее KP.RU рассказывал о телефонном разговоре Си Цзиньпина с Зеленксим. После него Пекин направит своего представителя с визитом на Украину.