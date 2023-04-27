Блогер Александра Митрошина выплатила свой долг в 120 млн рублей после обвинений в неуплате налогов

Блогера обвиняли в неуплате налогов с продажи образовательных курсов Фото: СОЦСЕТИ

Блогерша Александра Митрошина погасила свой долг перед налоговой службой. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Как сообщается, Александра Митрошина после обвинения в неуплате налогов с продажи образовательных курсов выплатила долг в размере 120 млн рублей.

Напомним, в отношении Александры Митрошиной 21 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере, а по месту ее регистрации провели обыск.

Как писал сайт KP.RU, по данным следователей, в период с октября 2020 года по май 2022 года блогер Александра Митрошина была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с упрощенной системой налогообложения, получив доход от курсов по