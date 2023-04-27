Президент Бразилии рассказал, почему отказал ФРГ в передаче снарядов для Украины Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что отказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в передаче боеприпасов для дальнейшего их использования Вооруженными силами Украины (ВСУ), поскольку Бразилия не намерена вступать в этот конфликт.

Лула да Силва в интервью испанской газете Pais сообщил, что глава немецкого правительства посетил Бразилию, попросив передать снаряды для танков, закупленных в ФРГ для Украины.

«Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать», - заявил глава Бразилии, отметив, что, «если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала», то это будет означать, что Бразилия принимает участие в боевых действиях.

Напомним, ранее Лула да Силва заявил о поиске третьей альтернативы для мира на Украине, отметив, что не собирается ехать на Украину без создания условий для мира в стране.