Губернатор Сергей Цивилев: комплекс ГТО помогает детям Кузбасса расти сильными и здоровыми

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о развитии в регионе детского спорта. С 1 июня по 31 августа во всех муниципалитетах области пройдет традиционный проект «Лето с ГТО в Кузбассе». На летних спортивных площадках специалисты будут принимать у ребят нормативы ГТО. Всего в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» для детей и подростков Кузбасса в этом году проведут около 25 крупных мероприятий, посвященных ГТО.

«Мы в Кузбассе уделяем огромное внимание развитию детского спорта: строим спортивные комплексы, стадионы, детские площадки, приобретаем инвентарь и оборудование, открываем спортивные секции и кружки. Создаем условия для здоровой и активной жизни нашему подрастающему поколению. Рад видеть, что наши дети на отлично выполняют нормативы ГТО», – подчеркнул Сергей Цивилев.

В регионе работают два передвижных комплекса «Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса». Автомобили приезжают в отдаленные районы, а также в детские лагеря.