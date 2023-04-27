Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Щетиновка в Белгородской области Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Вооруженные сил Украины обстреляли село Щетиновка в Белгородской области, в результате пострадала местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, есть одна пострадавшая – женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле снарядом была повреждена крыша корпуса, выбиты окна и поврежден фасад здания сельскохозяйственного предприятия. Есть также повреждения техники, добавил Гладков.

Напомним, на этой неделе поселок Ленинский Белгородской области попал под обстрел ВСУ, снаряды повредили два частных дома и линию электропередач.

В середине апреля в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области пострадала пожилая женщина.