«МегаФон» представил новый сериал «Ева. Связь сквозь время»

«МегаФон» представил новый научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время», сообщает rbc.ru. Премьера первого сезона прошла 27 апреля на стриминговом сервисе «Кинопоиск».

В центре сюжета — андроид Ева, который был создан программистом Димой в 2023 году в секретной московской лаборатории. К 2080 году андроид получит несколько серьезных апгрейдов, тогда же появится компьютерный вирус, угрожающий существованию человечества. На протяжении трех серий Дима и Ева решают главную задачу — предотвратить техногенный апокалипсис.

Сериал создан с использованием движка Unreal Engine 5 из мира компьютерных игр. Над героями сериала работала It's Alive Studio. Так, например, для каждого из них художники создали скелет, состоящий из 800 костей-контроллеров для лица и 703 для тела. Это позволило максимально детализировать героев.

В сериале «Ева. Связь сквозь время» впервые реализована сюжетная концепция с аватаром бренда. Ева — действующий виртуальный ассистент абонентов «МегаФона». Она отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам и защищает от угроз в интернете.

«Мы решили попробовать популяризировать образ Евы не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, очеловечить технологию, добавить ей эмоций и чувств», — сообщила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Татьяна Гура.