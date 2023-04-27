Сергей Миронов: у России нет оснований для создания военного блока с КНР

Сергей Миронов заявил, что у России нет оснований для создания военного блока с КНР Фото: Сергей НАДЕЖДИН

У России нет никаких основания для создания военного блока с Китаем. КНР, как и Российская Федерация — один из полюсов многополярного мира. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью турецкому изданию.

— Нет, оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет. Китай, как и Россия и США, является одним из полюсов многополярного мира. Китай - прагматичная страна. Есть области, где у нас с Китаем одинаковые стратегические интересы, и в этих областях мы действуем вместе, — сказал Миронов.

Также он назвал США врагом, как и все страны НАТО, кроме Турции. По его мнению не может быть другой реакции после антироссийских санкций и заявлении в духе «Россия не должна существовать».

При этом Турция, даже находясь в НАТО не относится к России плохо, а их лидер Эрдоган действует только в интересах своей страны.

В США уже встревожились после телефонного разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, в котором китайский лидер заявил, что не будет эксплуатировать конфликт на Украине в корыстных целях, недвусмысленно намекая на Вашингтон.