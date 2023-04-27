AT: Байден может отправить американских военных на Украину, если предвидит ее скорое поражение

США могут отправить своих военных в зону конфликта если увидят скорое поражение Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Asia Times допустило, что президент США Джо Байден может отправить в зону конфликта на Украине американских военных, если увидит надвигающееся поражение Киева.

“Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства. Отправить "добровольцев" он сможет и безо всякой НАТО, но даже в этом случае есть основания полагать, что альянс не выстоит — и не потому что на него напали, а потому что его обманули”, – говорится в статье издания.

По мнению авторов статьи, североатлантический альянс не желает эскалации конфликта, но, по непонятным причинам, провоцирует Россию. Авторы допускают, что причиной этого является “мощное давление” на альянс со стороны Вашингтона.

Бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс тоже считает, что поражение Украины в текущем конфликте может побудить Западных союзников Киева к прямому конфликту с Россией. Также он отмечал, что поражение Киева неизбежно из-за неготовности ОПК союзников обеспечивать потребности ВСУ.

Сайт KP.RU рассказывал, что по этой причине военные инструкторы НАТО заранее готовят бойцов украинской армии проводить предстоящее контрнаступление с минимальной огневой поддержкой артиллерии.