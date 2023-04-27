Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года. Такое заявление в четверг, 27 апреля 2023 года, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, об этом речь не шла», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в четверг.

Напомним, днем ранее, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. Как заявил позже украинский лидер, в ходе состоявшегося разговора обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

При этом он отметил, что считает неприемлемым установление мира при помощи территориальных компромиссов. По словам Владимира Зеленского, территории Украины должны быть восстановлены в границах 1991 года.