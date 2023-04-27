Песков назвал разговор Си Цзиньпина и Зеленского суверенным делом Китая и Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Телефонная беседа председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским является суверенным делом Китая и Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией всех поставленных целей. Что касается самого факта общения – это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, председатель КНР и президент Украины провели телефонные переговоры в среду, 26 апреля. Украинский лидер в своем Twitter назвал состоявшийся разговор долгим и содержательным. Глава КНР в свою очередь сообщил, что Пекин направит своего представителя с визитом на Украину, а также в другие страны для консультаций по урегулированию конфликта.

Зеленский не раз говорил о своем желании встретить с китайским лидером, если тот прибудет на Украину. Как отмечал политик, у него совсем не было никаких контактов с председателем КНР в прошлом году.