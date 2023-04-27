В Евросоюзе пожалели об отказе от укрепления сотрудничества с Россией Фото: REUTERS

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что европейские лидеры жалеют об отказе укреплять сотрудничество с Россией.

“Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией”, – сказал политик в интервью изданию China Today.

Также Уоллес отметил, что расширение альянса НАТО на восток привело к дестабилизации региона. Лидеры Евросоюза, по его мнению, должны были предотвратить это, но вместо этого стали еще более милитаризированны.

Политик отметил, что военный блок НАТО не имеет ничего общего с миром и безопасностью, и его расширение является “сумасшествием”. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тоже назвал НАТО инструментом войны, а не мира. По его словам, североатлантический военный альянс изначально был инструментом конфронтации.

Напомним, в МИД России предупреждали, что отказом от сотрудничества с Россией Запад вредит сам себе, а потерянное доверие вероятно никогда не вернется на прежний уровень.