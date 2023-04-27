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НовостиПолитика27 апреля 2023 9:50

Где ночует Владимир Путин: президент рассказал о своей квартире в Москве

Дмитрий Песков рассказал, где в Москве ночует Владимир Путин
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент Путин рассказал о своей квартире в Москве

Президент Путин рассказал о своей квартире в Москве

Фото: REUTERS

После шума в социальных сетях о якобы срочном визите Владимира Путина в Кремль, президент объяснил, что у него здесь есть квартира, в которой он проводит много времени. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1».

— У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто, — сказал Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков же в ответ на шум Telegram-каналов ответил, что вчера у Путина была работа в Огарево, после которой он и поехал в свою квартиру в Кремле, поскольку на следующий день президент проводил встречи с раннего утра.

Он добавил, что подобные ситуации — обычная практика.

Ранее KP.RU рассказывал, что во время поездки в зону спецоперации Владимир Путин не спал 23 часа. Очевидец рассказал, что у президента очень сложный и рваный график и удается немного вздремнуть ему только в то время, когда он передвигается в транспорте.