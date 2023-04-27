Кремль пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов из Европы Фото: REUTERS

Высылка российских дипломатов из стран Европы не останется без ответа, это очередной шаг к ухудшению отношений с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности», – сказал он журналистам.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, вследствие высылки дипломатов отношения между Россией и европейскими государствами «деградировали до возможных минимумов».

Напомним, на этой неделе власти Швеции объявили персонами нон грата пять российских дипломатов. МИД королевства назвал их деятельность несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Ранее Германия заявила о высылке из страны российских дипломатов. Сайт KP.RU писал, что решение немецкого МИД о высылке дипломатов РФ совсем не случайно было принято накануне Дня Победы. Оно символически отражает внутренние перемены, происходящие с политическим классом Германии.